Primeiro-ministro britânico defende plano de serviço nacional em evento de campanha

Pelo esquema de serviço nacional de Sunak, pessoas com 18 anos poderão escolher entre um fim de semana por mês fazendo trabalho voluntário durante um ano ou ocupar uma das 30.000 vagas para passar um ano nas Forças Armadas.

Os comentários foram feitos em um momento em que os principais partidos do país realizam eventos de campanha de olho na eleição nacional de 4 de julho, com os Conservadores, atualmente no governo, cerca de 20 pontos percentuais atrás dos Trabalhistas, de oposição, nas pesquisas de opinião.

A decisão de Sunak de convocar eleições para o verão do hemisfério norte pegou parlamentares do seu próprio partido de surpresa. Alguns disseram ter ficado perplexos e frustrados com o cronograma da votação.

Steve Baker, ministro britânico para a Irlanda do Norte que apoiou Liz Truss em uma disputa pela liderança em 2022 para substituir Boris Johnson, emitiu um comunicado em seu site criticando a política e a falta de transparência no processo de formulação de políticas.

"Os candidatos não são envolvidos e até mesmo os secretários de Estado relevantes são pegos de surpresa quando a política é anunciada. Esse talvez seja o pior aspecto do processo democrático e não tenho motivos para pensar que não seja comum no Partido Trabalhista", disse ele.

"Quando as pessoas não estão causando danos, o governo deve deixá-las trabalhar com suas próprias virtudes e vícios em associação voluntária com outras pessoas", disse Baker.