Tempestades nos EUA matam ao menos 21 pessoas em 4 Estados no fim de semana do Memorial Day

Um alerta de tempestade severa foi emitido para partes de Nova Jersey, Nova York e Pensilvânia até a noite de segunda-feira, informou o Serviço Nacional de Meteorologia. O alerta estava em vigor para mais de 30 milhões de pessoas no Nordeste, já que se esperava que as tempestades se deslocassem para essa parte da Costa Leste.

O governador do Kentucky, Andy Beshear, declarou estado de emergência no início da segunda-feira. O serviço de meteorologia emitiu um alerta de tempestade severa para a área de Atlanta e outras partes da Geórgia e para vários condados do oeste da Carolina do Sul até pelo menos a tarde de segunda-feira.

"Foi uma noite difícil para o nosso povo", publicou Beshear na plataforma de mídia social X na segunda-feira. Mais tarde, ele disse em uma coletiva de imprensa que as tempestades devastadoras haviam atingido quase todo o Estado. As tempestades danificaram 100 rodovias e estradas estaduais, segundo as autoridades.

Pelo menos sete pessoas morreram -- incluindo uma criança de 2 anos e outra de 5 anos de uma mesma família -- e quase 100 ficaram feridas na noite de sábado, quando um poderoso tornado atingiu comunidades no norte do Texas, perto da fronteira com Oklahoma, disse o governador Greg Abbott em uma coletiva de imprensa no domingo.

No final do domingo, a governadora do Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, disse que pelo menos oito pessoas morreram em seu Estado após as tempestades. Um cidadão do Arkansas que sofria de doença pulmonar obstrutiva crônica morreu devido à falta de oxigênio quando faltou energia.

O presidente norte-americano, Joe Biden, ofereceu condolências pelas vidas perdidas quando conversou na segunda-feira com o governador de Oklahoma, Kevin Stitt, e os governadores Abbott e Sanders, informou a Casa Branca.