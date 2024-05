Bebê é encontrada morta em barco de imigrantes rumo à Itália

Cerca de 185 imigrantes resgatados em operações separadas nesta semana, incluindo o barco acometido durante a noite, estavam sendo levados a bordo do "Humanity 1" para o porto de Livorno, no noroeste da Itália. Outros 120 imigrantes foram transferidos por um barco da guarda costeira para a ilha italiana de Lampedusa, no sul do Mediterrâneo.

A Tunísia está enfrentando uma crise de imigrantes e substituiu a Líbia como o principal ponto de partida para as pessoas que fogem da pobreza e dos conflitos mais ao sul da África, bem como do Oriente Médio, na esperança de uma vida melhor na Europa.

A Itália tem procurado restringir a chegada de imigrantes da África, dificultando a operação de navios de caridade no Mediterrâneo, limitando o número de resgates que eles podem realizar e, muitas vezes, forçando-os a fazer grandes desvios para trazer os imigrantes para terra.

(Reportagem de Yesim Dikmen)