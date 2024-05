Com julgamento chegando ao fim, promotor diz que suborno de Trump minou a eleição de 2016

Blanche disse que Daniels estava tentando extorquir Trump ao ameaçar levar o relato ao público, no momento em que ele lidava com uma série de histórias sobre má conduta sexual nas últimas semanas da eleição de 2016. Trump nega ter feito algo errado e diz que nunca fez sexo com Daniels.

Steinglass disse que é irrelevante se Daniels queria ser paga porque Trump violou a lei ao acobertar evidências de que o seu faz-tudo, Michael Cohen, pagou 130.000 dólares para que ela ficasse quieta.

"Você não pode cometer fraude eleitoral ou falsificar registros comerciais porque acha que está sendo vitimizado", afirmou Steinglass.

Os promotores disseram que o pagamento a Daniels representa contribuição imprópria de campanha porque impediu que os eleitores soubessem de um suposto caso que poderia ter influenciado a tomada de decisão.

Steinglass fez referência ao depoimento de Pecker, ex-editor-chefe do National Enquirer, que descreveu um acordo com Trump para comprar e enterrar histórias que poderiam prejudicar sua candidatura.

Os promotores precisam provar que Trump é culpado "além de uma dúvida razoável", o sarrafo de certeza exigido pela lei norte-americana.