Defesa pede que jurados foquem em documentos durante parte final do julgamento de Trump sobre suborno

Por Jack Queen e Luc Cohen e Andy Sullivan

NOVA YORK (Reuters) - A defesa de Donald Trump pediu aos jurados nesta terça-feira que deixem de lado os detalhes obscenos do julgamento do processo criminal contra o ex-presidente dos Estados Unidos sobre suborno e se concentrem na papelada que está no centro do caso, pedindo-lhes que considerem Trump inocente de comportamento criminoso.

"Esse caso é sobre documentos. É um caso de papel", disse o advogado de Trump Todd Blanche, ao iniciar sua argumentação final, após seis semanas de julgamento.