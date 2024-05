Habitantes de Bangladesh contam perdas por ciclone e cobram medidas

REPARAÇÃO

O ciclone Remal é a primeira das frequentes tempestades que devem atingir as costas baixas da Índia e de Bangladesh neste ano, à medida que as mudanças climáticas aumentam as temperaturas da superfície do mar.

Em Bangladesh, a devastação causada pela tempestade é um novo golpe para as famílias rurais pobres, forçadas a migrarem para a criação de peixes e camarões devido ao impacto da seca, do calor e da salinidade do solo na agricultura.

Pesquisadores afirmam que o acúmulo de sal tem aumentado nas regiões costeiras do país, impulsionado por diversos fatores, inclusive a elevação do nível do mar.

Muitos moradores investiram suas economias e contraíram dívidas para construir tanques de peixes arrastados pela maré, disse Chandra Das.

Maksudur Rahman, diretor da organização de desenvolvimento local Bangladesh Environment and Development Society (BEDS), próxima à área de Sundarbans, disse que uma melhor manutenção das barragens costeiras ajudaria a limitar os danos causados pelas ondas de tempestade.