Incursão israelense pode paralisar último hospital em funcionamento em Rafah, diz OMS

Ele disse que, no caso de uma "incursão total", um plano de contingência que envolva o tratamento de pacientes em uma série de hospitais de campanha mal equipados "não evitará o que esperamos: mortalidade e morbidade adicionais substanciais".

A ofensiva israelense em Rafah, que já dura três semanas, provocou nova indignação depois que um ataque aéreo no domingo provocou um incêndio em um acampamento de barracas em um distrito ocidental, matando pelo menos 45 pessoas.

Israel disse que o ataque tinha como alvo dois membros do alto escalão do Hamas em um complexo e não tinha a intenção de causar vítimas civis.

Nesta terça-feira, 21 palestinos foram mortos e dezenas ficaram feridos em bombardeios de tanques israelenses em uma área com tendas que abrigava pessoas desabrigadas a oeste de Rafah, disseram autoridades médicas palestinas.

Peeperkorn disse que, dos três hospitais em Rafah, apenas um estava "quase funcionando". Ele disse que o Hospital El-Najar, que anteriormente atendia 700 pacientes de diálise, não estava mais atendendo.

Rafah era um importante ponto de entrada de ajuda humanitária antes de Israel intensificar sua ofensiva militar no lado de Gaza da fronteira no início deste mês e assumir o controle da passagem do lado palestino.