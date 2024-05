MOSCOU (Reuters) - A Rússia deve manter sua posição e continuar o que chama de "operação militar especial" na Ucrânia em resposta ao fervor militar do Ocidente, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, nesta terça-feira, segundo a agência de notícias estatal russa RIA Novosti.

Ao mesmo tempo, Peskov afirmou que o Ocidente não tinha unanimidade de opinião com relação aos ataques do Exército ucraniano com armas ocidentais em território russo.

(Reportagem da Reuters)