Milei troca chefe de gabinete em primeira mudança no governo argentino

BUENOS AIRES (Reuters) - Na primeira mudança no gabinete de seu governo de cinco meses, o presidente argentino Javier Milei aceitou a renúncia do chefe de gabinete Nicolás Posse na noite de segunda-feira, em meio a tensões sobre as reformas econômicas lançadas pelo governo.

Posse será substituído pelo atual ministro do Interior, Guillermo Francos, de acordo com um comunicado do governo.

A mudança no gabinete ocorre em um momento especialmente delicado para Milei, um economista libertário de extrema-direita, já que seu projeto de reforma está enfrentando novos obstáculos no Congresso e uma recuperação do mercado para os títulos do governo e a moeda local parece estar estagnada.