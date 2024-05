Mudança climática ameaça hospitais em terrenos baixos no Caribe, diz ONU

(Reuters) - Dezenas de milhões de pessoas que vivem em áreas costeiras do Caribe e da América Latina enfrentam riscos iminentes para a saúde e para a infraestrutura essencial, à medida que a mudança climática provoca eventos climáticos mais severos, de acordo com um relatório da Organização das Nações Unidas (ONU) divulgado nesta terça-feira.

De acordo com o relatório da agência da ONU para a saúde sexual e reprodutiva (UNFPA), cerca de 41 milhões de pessoas -- 6% de todas as pessoas que vivem na região -- vivem em áreas costeiras baixas com risco de tempestades, inundações e furacões.

Somente no Caribe, isso representa cerca de 17% da população.