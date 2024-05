Papa emite um raro pedido de desculpas por suposto uso de palavra homofóbica em italiano

Os comentários relatados causaram choque e consternação, mesmo entre seus apoiadores.

Vito Mancuso, um teólogo italiano e ex-padre, disse ao jornal La Stampa que a linguagem de Francisco foi "desprezível e surpreendente, pois destoa flagrantemente" de suas mensagens anteriores sobre questões LGBT.

Francisco, que tem 87 anos, tem sido creditado por fazer aberturas substanciais para a comunidade LGBT durante seus 11 anos de papado.

Em 2013, no início de seu papado, ele disse a famosa frase: "Se uma pessoa é gay e busca Deus e tem boa vontade, quem sou eu para julgar?".

No ano passado, ele permitiu que os padres abençoassem membros de casais do mesmo sexo, desencadeando uma reação conservadora substancial.

Em 2018, Francisco admitiu ter cometido "erros graves" ao lidar com uma crise de abuso sexual no Chile, onde ele inicialmente descartou como calúnia as acusações contra um bispo suspeito de proteger um padre predador.