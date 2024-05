Partido Trabalhista britânico coloca estabilidade econômica no centro da campanha eleitoral

Em resposta, os conservadores disseram que as empresas estavam preocupadas com os planos dos trabalhistas para proteger os direitos dos trabalhadores, repetindo a mensagem do partido de que "Rishi Sunak e os conservadores têm um plano claro no qual as empresas podem confiar".

Eles dizem que tiveram que conduzir a economia durante os choques da Covid-19 e do aumento nos preços da energia que se seguiu à invasão em grande escala da Rússia na Ucrânia, e que a recente queda na inflação mostra que a economia está de volta aos trilhos.

Depois de um início de campanha eleitoral pouco animador, Sunak propôs cortes de impostos para milhões de aposentados - o setor do eleitorado com maior probabilidade de votar nos conservadores.