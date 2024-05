Planos para casamento coletivo são adiados na Nigéria; algumas garotas e mulheres se casam em cerimônia privada

Por Ahmed Kingimi

MAIDUGURI, Nigéria (Reuters) - Líderes religiosos e um parlamentar estadual suspenderam seus planos para realizar um casamento coletivo de 100 garotas e jovens mulheres no noroeste da Nigéria, após o anúncio provocar indignação, mas algumas casaram-se em cerimônias privadas, afirmaram o presidente da assembleia estadual e uma das garotas nesta terça-feira.

Os planos do casamento no Estado de Níger, majoritariamente muçulmano, atraíram críticas da ministra de Assuntos das Mulheres, Uju Kennedy-Ohanenye, e de um grupo ativista local que abriu uma petição para interromper a cerimônia. Críticos temiam que as garotas, algumas delas órfãs, poderiam ser menores de idade.