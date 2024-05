Robert De Niro chama Trump de "palhaço" em evento pró-Biden próximo de tribunal onde ex-presidente é julgado

Por Doina Chiacu e Trevor Hunnicutt

WASHINGTON (Reuters) - O ator Robert De Niro chamou Donald Trump de "palhaço" que está empenhado em destruir a democracia norte-americana nesta terça-feira, do lado de fora do tribunal da cidade de Nova York, onde está sendo realizado o julgamento do candidato presidencial republicano por suborno.

De Niro, um democrata de longa data que recentemente narrou um anúncio para o presidente democrata Joe Biden, participou de um evento de campanha de Biden fora do tribunal de Manhattan com dois ex-policiais, Harry Dunn e Michael Fanone, que estavam no Capitólio dos EUA quando foi atacado por apoiadores de Trump em 6 de janeiro de 2021.