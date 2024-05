Thiago Braz, campeão olímpico no salto com vara, é banido por 16 meses em caso antidoping

(Reuters) - O brasileiro Thiago Braz, ex-campeão olímpico no salto com vara, foi banido por 16 meses após ter violado regras antidoping, disse a Unidade de Integridade do Atletismo (AIU, na sigla em inglês) em um comunicado nesta terça-feira.

O atleta de 30 anos, que conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016, estabelecendo o recorde olímpico de 6,03 metros, e levou o bronze em Tóquio em 2021, não poderá participar da Olimpíada deste ano em Paris.

Braz entrou com um recurso no Tribunal de Arbitragem do Esporte (CAS, na sigla em inglês).