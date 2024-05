Venezuela revoga convite a observadores eleitorais da UE para eleição presidencial de julho

O governo de Maduro chegou a um acordo com a oposição no ano passado para realizar as eleições, o que levou os EUA a temporariamente afrouxarem sanções ao setor do petróleo da Venezuela.

Depois, em abril, Washington restaurou as sanções à indústria petrolífera venezuelana, argumentando que o governo do país não havia feito o suficiente para que o processo eleitoral seja justo.

A oposição criticou duramente a forma como o governo lidou com a eleição, especialmente após a vencedora das primárias, Maria Corina Machado, ter a proibição de ocupar cargos públicos confirmada pelo tribunal superior do país, forçando a escolha de Gonzalez como substituto.

(Reportagem de Vivian Sequera)