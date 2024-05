Aos 101 anos, veterano norte-americano vai à França para 80º aniversário do Dia D

Por Nathan Frandino

MARTINEZ, Califórnia (Reuters) - Jake Larson, veterano do Exército dos EUA na Segunda Guerra Mundial, tem 101 anos e é um sobrevivente do Dia D, a maior invasão anfíbia da história, em 6 de junho de 1944, e está indo para a França no 80º aniversário para homenagear os irmãos de armas que não conseguiram voltar para casa.

Sentado em sua casa em Martinez, Califórnia, ao lado de fotos e lembranças de seus anos na Guarda Nacional e no Exército dos EUA, Larson consegue se lembrar de cada momento do dia em que desembarcou na praia de Omaha no Dia D e se autodenomina "o último homem".