Campanha de Biden planeja estratégia de manter rumo após veredicto de Trump

Os assessores de Biden ficam satisfeitos em deixar que outros democratas e aliados pintem Trump como um criminoso. Os estrategistas decidiram manter o foco do presidente nas realizações legislativas, nas ameaças à democracia e no acesso ao aborto, de acordo com duas fontes familiarizadas com o planejamento.

A campanha está preparando uma declaração a ser emitida após um veredicto que lembrará aos apoiadores que "a única maneira de derrotar Trump é nas urnas", disse um representante familiarizado com a estratégia da campanha.

A campanha de Biden vem avaliando como lidar com o resultado do julgamento do caso de suborno há semanas, com algumas autoridades graduadas da campanha e aliados democratas pressionando para fazer mais para destacar um veredicto de culpado, se essa for a decisão do júri.

Embora as pesquisas mostrem que um veredicto de culpado pode ser importante para os eleitores, as autoridades da campanha acreditam que, no final, a decisão do júri - independentemente do resultado - não mudará substancialmente a dinâmica da eleição.

Ainda há alguns pontos indecisos na estratégia de Biden, disseram as autoridades, incluindo se eles rotulariam seu oponente republicano como "criminoso condenado" em publicações de mídia social e literatura de campanha se ele for considerado culpado.

A campanha de Biden procurou aproveitar a cobertura da mídia sobre o julgamento de Trump na terça-feira, recrutando o astro de Hollywood Robert De Niro para falar com as câmeras do lado de fora do tribunal de Nova York. A campanha forneceu pontos de discussão sobre a ameaça de Trump à democracia.