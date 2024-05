China enviará dois pandas gigantes para os EUA ainda este ano

Por Michael Martina

WASHINGTON (Reuters) - A China enviará dois jovens pandas gigantes para os Estados Unidos, informou o Zoológico Nacional de Washington nesta quarta-feira, meses depois que o zoológico devolveu três ursos chineses em meio ao aumento das tensões entre as duas superpotências globais.

O anúncio foi feito após o aumento do engajamento entre Washington e Pequim, que colocou os laços entre os dois países no patamar mais estável desde que as relações atingiram níveis historicamente baixos no ano passado.