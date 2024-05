Com lavouras destruídas, produtores gaúchos colocam futuro em dúvida

Dos terrenos afetados, 43,6% são de plantio de arroz (96 mil hectares); 40,6% de soja (89,49 mil hectares) e apenas 4,57% são de área urbanizada (10 mil hectares).

"São regiões que têm muita produção de cítricos, suínos, aviários, arroz. Na maioria pequenos agricultores associados em cooperativas ou em produção integrada com empresas", explica o secretário adjunto de Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Sul, Márcio Madalena.

Além de o Rio Grande do Sul responder com sua agricultura por boa parte do alimento consumido pelos brasileiros, uma vez que lidera na produção de arroz, o Estado também é grande exportador de carnes e soja, figurando entre os três maiores produtores da oleaginosa do país, o maior fornecedor global do produto.

A área plantada total no Estado com grãos e oleaginosas é de 10,4 milhões de hectares, sendo 6,76 milhões de hectares de soja, 1,3 milhão de hectares de trigo, 900 mil hectares de arroz e outros 815 mil hectares de milho, segundo dados do governo federal.

O governo federal está trabalhando para viabilizar a importação de arroz para atenuar o impacto nos números da inflação nacional, mas a medida enfrenta a resitência de produtores do Rio Grande do Sul.

SEGUIDAS PERDAS