Coreia do Norte envia balões com excrementos pela fronteira, diz Coreia do Sul

Até a tarde de quarta-feira, mais de 260 balões haviam sido detectados, e a maioria deles aterrissou no solo, informou o Estado-Maior Conjunto.

A Coreia do Norte prometeu na quarta-feira enviar mais balões para a Coreia do Sul, dezenas de vezes o número que disse que a Coreia do Sul enviou para o seu território, informou a mídia estatal KCNA.

Fotografias divulgadas pelos militares sul-coreanos mostraram balões inflados com sacos plásticos amarrados a eles. Outras imagens pareciam mostrar lixo espalhado ao redor dos balões que caíram, com a palavra "excremento" escrita em um saco em uma fotografia.

A agência de notícias Yonhap disse que alguns dos balões continham fezes de animais.

Um funcionário do gabinete presidencial de Seul afirmou que o Norte poderia querer "testar" a reação do Sul, mas prometeu responder com calma.

"Ao colocar lixo e objetos diversos em balões, eles parecem querer testar como nosso povo reagiria e se nosso governo seria de fato afetado e, além das provocações diretas, como a guerra psicológica e as ameaças complexas de pequena escala aconteceriam em nosso país", disse o funcionário aos repórteres.