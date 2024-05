Grupo de estudos próximo ao Kremlin diz que Rússia deveria considerar uma explosão nuclear de "demonstração"

A liderança da Ucrânia diz que precisa ser capaz de atacar as forças russas e alvos militares dentro da Rússia com mísseis ocidentais de longo alcance para poder se defender e evitar ataques aéreos, de mísseis e de drones, uma visão que encontrou apoio em alguns países ocidentais, mas ainda não em Washington.

A Rússia, que possui o maior arsenal nuclear do mundo, advertiu que consideraria essa medida como uma grave escalada que levaria a Otan e os países envolvidos a um conflito direto com Moscou, aumentando o risco de uma guerra nuclear.

Suslov, membro do Conselho de Política Externa e de Defesa, um grupo de estudos elogiado por Putin, que afirmou que as autoridades às vezes adotam suas ideias políticas, disse que a Rússia precisava agir para dissuadir o Ocidente de cruzar a linha vermelha.

"Para confirmar a seriedade das intenções da Rússia e convencer nossos oponentes da prontidão de Moscou para uma escalada, vale a pena considerar uma explosão nuclear demonstrativa (ou seja, sem combate)", escreveu Suslov na revista de negócios Profil.

"O efeito político e psicológico de uma nuvem em forma de cogumelo nuclear, que será mostrada ao vivo em todos os canais de TV do mundo, fará com que os políticos ocidentais se lembrem da única coisa que impediu as guerras entre as grandes potências desde 1945 e que agora eles perderam em grande parte -- o medo da guerra nuclear."

Suslov é o mais recente especialista em segurança e parlamentar russo a argumentar que Moscou deveria testar uma bomba nuclear para intimidar em meio à guerra da Ucrânia, alimentando temores entre os especialistas em segurança ocidentais de que a Rússia possa estar se aproximando de tal teste.