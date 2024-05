Israel envia tanques para Rafah em meio à ofensiva em Gaza

Os Estados Unidos, aliado mais próximo de Israel, reiteraram sua oposição a uma grande ofensiva terrestre israelense em Rafah, mas disseram na terça-feira não acreditar que tal operação estivesse em andamento.

Diferentemente das táticas usadas na ofensiva terrestre de Israel no restante do enclave, os moradores de Rafah disseram que os tanques israelenses fizeram incursões em Tel Al-Sultan, no oeste de Rafah, e em Yibna e perto de Shaboura, no centro, antes de se retirarem para posições próximas à fronteira com o Egito.

As alas armadas do Hamas e da Jihad Islâmica disseram que confrontaram as forças invasoras com foguetes antitanque e bombas de morteiro, além de explodir dispositivos previamente plantados.

Os militares israelenses disseram que três soldados foram mortos e outros três ficaram gravemente feridos em combate no sul de Gaza na quarta-feira, sem entrar em detalhes. A rádio Kan, emissora pública de Israel, informou que eles foram feridos por um dispositivo explosivo detonado em um prédio em Rafah.

Autoridades de saúde palestinas disseram que várias pessoas foram feridas na manhã de quarta-feira por fogo israelense na área leste de Rafah, onde também disseram que alguns armazéns de ajuda foram incendiados.

Os moradores disseram que os constantes bombardeios israelenses durante a noite destruíram muitas casas na área, de onde a maioria das pessoas fugiu após ordens de retirada de Israel.