Júri começa deliberações em julgamento criminal de Donald Trump por suborno

Trump, de 77 anos, é acusado de falsificar documentos comerciais para acobertar um pagamento a uma estrela pornô pouco antes da eleição presidencial de 2016. Ele se declarou inocente e nega ter cometido irregularidades.

“A Madre Teresa não conseguiria vencer essas acusações”, disse, a jornalistas, no tribunal, referindo-se à falecida vencedora do Prêmio Nobel da Paz. “A coisa toda é manipulada.”

Pouco antes das deliberações começarem, o juiz que supervisiona o julgamento disse aos jurados que eles não podem se basear exclusivamente no depoimento da principal testemunha, Michael Cohen, que teve um papel central no pagamento que está no coração do caso.

O juiz Juan Merchan disse para os jurados examinarem Cohen, ex-faz-tudo de Trump, minuciosamente porque ele afirmou em depoimento que esteve diretamente envolvido na suposta tentativa de Trump de acobertar o pagamento à estrela pornô Stormy Daniels, pouco antes da eleição de 2016.

“Mesmo se vocês concluírem que o depoimento de Michael Cohen é crível, vocês não podem condenar o réu exclusivamente com base naquele depoimento, a menos que concluam que ele foi corroborado por outras evidências”, afirmou Merchan.

Os comentários de Merchan fizeram parte de suas instruções detalhadas aos 12 jurados e seis reservas que sentaram-se silenciosamente em um tribunal de Nova York durante semanas, enquanto os promotores apresentavam seu caso e os advogados de Trump tentavam derrubá-lo.