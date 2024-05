Lula remove embaixador do Brasil convocado por Israel para reprimenda

Por Ricardo Brito

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva removeu o embaixador do Brasil em Israel, Frederico Meyer, e o enviou para exercer o cargo de representante especial do país junto à Organização das Nações Unidas (ONU) e demais organismos internacionais em Genebra, segundo publicação nesta quarta-feira no Diário Oficial da União.

Por ora, segundo o DOU, não foi nomeado um substituto de Meyer para o cargo que ocupava na embaixada israelense. Procurado, o Itamaraty não respondeu de imediato a pedido de comentário.