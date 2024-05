Meta identifica redes divulgando conteúdo enganoso provavelmente gerado por IA

Além da rede STOIC, a Meta fechou uma rede sediada no Irã focada no conflito entre Israel e Hamas, embora não tenha identificado o uso de IA generativa naquela campanha.

A Meta e outras gigantes de tecnologia têm se dedicado a como lidar com o potencial uso inadequado de novas tecnologias de inteligência artificial, especialmente em eleições.

Pesquisadores encontraram exemplos de geradores de imagens de empresas como OpenAI e Microsoft produzindo fotos com desinformação relacionadas a eleições, apesar de essas empresas terem políticas contra esse tipo de conteúdo.

As empresas têm enfatizado sistemas de rotulagem digital para marcar conteúdo gerado por IA no momento em que é criado, mas as ferramentas não funcionam em textos e pesquisadores têm duvidas sobre sua efetividade.

As eleições da União Europeia no começo de junho e dos Estados Unidos em novembro serão testes fundamentais para as defesas da Meta.

