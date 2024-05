Secretário de Saúde dos EUA diz que acordo sobre tratado de pandemias está próximo

"Algo vai nos atingir. Só precisamos estar prontos e sabemos o que é necessário para estarmos prontos", disse ele, referindo-se a futuros surtos de doenças.

Embora cerca de 80% do conteúdo do acordo sobre pandemias tenha sido fechado, os tópicos controversos incluem financiamento e um sistema de compartilhamento de medicamentos e vacinas, com os países africanos pressionando fortemente por medidas para combater problemas evidenciados na pandemia da Covid-19.

No entanto, Becerra minimizou as diferenças.

"Não creio que haja hoje uma discordância substantiva sobre os elementos essenciais - é mais a forma como eles são definidos", disse ele.

Questionado se os EUA haviam feito o suficiente para garantir que o futuro sistema fosse justo, ele disse: "não há ninguém que tenha colocado mais coisas na mesa do que os Estados Unidos para conseguir um acordo. Isso atende à definição de equidade? Não tenho certeza, mas sei que estamos dando".

Um delegado dos EUA disse anteriormente que as reformas nas regras de saúde devem ser finalizadas nesta semana e que Washington apoia uma extensão de um a dois anos das negociações do tratado.