Sul-africanos votam em eleição mais acirrada desde fim do apartheid

Por Wendell Roelf e Kopano Gumbi

CIDADE DO CABO (Reuters) - Os sul-africanos votavam nesta quarta-feira na eleição mais competitiva desde o fim do apartheid, com pesquisas de opinião sugerindo que o Congresso Nacional Africano (ANC) poderia perder sua maioria parlamentar após 30 anos no governo.

Filas se formaram nas cidades de Johanesburgo, Cidade do Cabo e Durban quando a votação começou, por volta das 7h no horário local, com filas também vistas no frio da manhã em localidades nos arredores das cidades e em áreas rurais.