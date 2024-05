Taiwan relata nova atividade militar chinesa menos de uma semana após fim dos jogos de guerra

Por Ben Blanchard

TAIPÉ (Reuters) - Taiwan relatou nova atividade militar chinesa nas proximidades nesta quarta-feira, dizendo que os navios de guerra e aviões de guerra da China estavam realizando "patrulhas conjuntas de prontidão de combate", menos de uma semana depois que Pequim encerrou dois dias de jogos de guerra.

A China disse que realizou os jogos de guerra que começaram na última quinta-feira como "punição" pelo discurso de posse do presidente Lai Ching-te na semana passada, no qual ele afirmou que os dois lados do Estreito de Taiwan "não estavam subordinados um ao outro". A China viu isso como uma declaração de que os dois lados são países separados.