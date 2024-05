Três dicas para pais de filhos "bumerangue", que voltam para casa

Aqui estão três dicas para pais de filhos bumerangues.

FAÇA COM QUE OS FILHOS BUMERANGUES CONTRIBUAM

Como membros da família, presumivelmente com renda própria a essa altura, os filhos bumerangue devem contribuir com as despesas. Mas as exigências financeiras podem depender de você e de suas circunstâncias específicas.

Por exemplo, os filhos podem pagar "aluguel" e/ou contribuir com uma parte das contas mensais para ajudar a custear as despesas dos pais. Ou, em vez de pagar o aluguel, os filhos podem usar esse montante de dinheiro para a adequação fiscal: para criar uma poupança de emergência, pagar empréstimos estudantis, iniciar uma conta de aposentadoria ou criar um fundo de entrada para sua própria casa.

"Talvez o filho seja cobrado pelo aluguel e pelas comodidades, mas com um desconto que ajude ambas as partes envolvidas", sugere Andrew Herzog, planejador financeiro em Plano, Texas.

"Conheço uma pessoa que voltou a morar com os pais enquanto trabalhava como professora em tempo integral, economizou muito dinheiro nesse meio tempo e pagou um pouco de aluguel para se acostumar com as despesas de moradia."