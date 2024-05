Vulcão na Islândia entra em erupção pela 5ª vez desde dezembro

Os voos continuavam normalmente no Aeroporto Keflavik de Reykjavik, de acordo com o site do aeroporto.

O evento destaca os desafios enfrentados pela Islândia, a medida que os cientistas têm alertado para a possibilidade de erupções repetidas em Reykjanes por décadas ou até séculos.

A erupção desta quarta-feira foi a oitava desde 2021 na península, onde vivem cerca de 30.000 pessoas, depois que os sistemas geológicos que permaneceram inativos por 800 anos voltaram a se tornar ativos.

A atividade vulcânica interrompeu o aquecimento urbano, fechou estradas importantes e arrasou várias casas na cidade pesqueira de Grindavik, para onde apenas alguns moradores retornaram desde a retirada no final de 2023.

A Defesa Civil da Islândia foi colocada em alerta máximo, informou a polícia, e as autoridades novamente ordenaram a retirada de Grindavik.

(Por Stine Jacobsen)