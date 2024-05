WIDER IMAGE-As dolorosas perdas dos agricultores no Rio Grande do Sul

Depois de 10 dias, quando a água começou a baixar, Edite foi pela primeira vez ver a situação da casa que construiu e montou com muito sacrifício há 18 anos. Era hora de começar a limpar e reconstruir, e a família sabe o que significa isso.

A história do casal começa na década de 1980, em um acampamento em Cruz Alta, no centro do Rio Grande do Sul, onde nasceu o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) no Brasil.

Na espera por um lote de terra, os dois casaram e tiveram filhos, até chegar ao assentamento em Eldorado, organizado pelo governo do Estado -- o terceiro assentamento da história do movimento no país -- junto com 30 outras famílias.

Ali são produzidos boa parte do arroz orgânico do MST, que ficou famoso no país, além de hortaliças, leite, ovos e suínos, em um patamar que permitiu às famílias um padrão de vida estável, com casas equipadas e filhos na universidade.

As inundações, no entanto, vão fazer com que tenham de começar tudo de novo.

"Eu já passei por isso quando a gente era acampado. A dificuldade de cozinhar, de dormir. Eu já aprendi a viver isso daí, mas não pensava que fosse voltar a fazer de novo", disse Edite.