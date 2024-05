Ajuda para por mar Gaza ainda sai de Chipre durante reparos no cais de desembarque, diz autoridade cipriota

O porta-voz do governo de Chipre, Konstantinos Letymbiotis, disse que o descarregamento de ajuda para o enclave palestino – devastado pela guerra aérea e terrestre de Israel contra o grupo governante Hamas – desacelerou, mas o corredor marítimo não parou de funcionar.

“O mecanismo que envolve o funcionamento do cais flutuante permite a possibilidade de armazenamento flutuante ao longo de Gaza, com o descarregamento a ser retomado quando as condições o permitirem”, disse Letymbiotis, atribuindo o problema ao mar agitado.

O cais foi anunciado pelo presidente dos EUA, Joe Biden, em março e envolveu os militares na montagem da estrutura flutuante que fica na costa mediterrânea do enclave palestino. Estimado em 320 milhões de dólares nos primeiros 90 dias e envolvendo cerca de 1.000 militares dos EUA, o conserto entrou em operação há duas semanas.

(Reportagem de Michele Kambas)