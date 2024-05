Chuvas de monções da Índia chegam mais cedo e prometem alívio do calor

Por Mayank Bhardwaj e Rajendra Jadhav

MUMBAI/NOVA DÉLHI (Reuters) - As chuvas de monções atingiram a costa do Estado de Kerala, no extremo sul da Índia, nesta quinta-feira, dois dias antes do esperado, disseram autoridades meteorológicas, oferecendo alívio para uma onda de calor exaustiva e aumentando as perspectivas de colheitas abundantes.

As chuvas de verão, essenciais para estimular o crescimento econômico na terceira maior economia da Ásia, geralmente começam a atingir Kerala por volta de 1 de junho, antes de se espalharem por todo o país em meados de julho, permitindo aos agricultores plantar culturas como arroz, milho, algodão, soja e cana-de-açúcar.