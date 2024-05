Coreia do Sul planeja pousar em Marte em 2045

Por Jack Kim

SEUL (Reuters) - A Coreia do Sul planeja pousar em Marte até 2045 e gastar 100 trilhões de wons (72,6 bilhões de dólares) até lá na exploração espacial, disse o presidente sul-coreano, Yoon Suk Yeol, nesta quinta-feira, no lançamento da agência espacial do país.

A Agência Aeroespacial da Coreia (Kasa) vai liderar a “economia espacial” do país, com centenas de empresas trabalhando para catapultar a Coreia do Sul para o ranking das cinco maiores potências espaciais do mundo, disse Yoon.