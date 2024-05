Gripe aviária infecta terceiro trabalhador de setor laticínios nos EUA

Por Leah Douglas e Julie Steenhuysen e Tom Polansek

(Reuters) - Um terceiro trabalhador do setor de laticínios dos Estados Unidos testou positivo para gripe aviária após exposição a vacas infectadas e foi o primeiro a sofrer com problemas respiratórios, disseram autoridades norte-americanas nesta quinta-feira.

A infecção foi o segundo caso humano no Estado do Michigan, que confirmou mais casos de gripe aviária em bovinos do que qualquer outro Estado. Também amplia os sintomas para casos humanos, depois que os dois trabalhadores que anteriormente testaram positivo tiveram apenas conjuntivite e se recuperaram.