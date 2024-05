Jurados retomam deliberações em julgamento de Trump após revisarem depoimentos

Por Jack Queen e Luc Cohen e Andy Sullivan

NOVA YORK (Reuters) - Os jurados do julgamento de Donald Trump sobre o caso de suborno retomaram as deliberações a portas fechadas nesta quinta-feira depois de revisarem instruções e depoimentos que podem ajudá-los a chegar a um veredito no primeiro julgamento criminal de um ex-presidente dos Estados Unidos.

Os 12 jurados iniciaram o segundo dia de análise de evidências e depoimentos, mas não está claro eles chegarão a um veredito que pode potencialmente destruir as esperanças de Trump de reconquistar a Casa Branca como candidato republicano nas eleições de 5 de novembro.