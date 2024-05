Países do Sul da África temem perder mais elefantes devido à seca

A seca afetou o abastecimento de água e alimentos para humanos, gado e vida selvagem.

O Zimbabué perdeu 160 elefantes no seu principal Parque Nacional de Hwange no ano até janeiro, de acordo com a autoridade de vida selvagem do país.

Em Botswana, 300 elefantes morreram devido à seca no ano passado, de acordo com o ministério do ambiente do país.

Outras nações, como a Zâmbia, também confirmaram mortes de elefantes nos seus parques nacionais, e o ministro do Ambiente, Rodney Sikumba, descreveu a seca como "devastadora".

Os cinco países que compõem a área de conservação Kavango-Zambeze (KAZA) - Zimbabué, Zâmbia, Botswana, Angola e Namíbia, lar de um total de 227 mil elefantes - estão reunidos em Livingstone, na Zâmbia, para discutir a gestão sustentável da vida selvagem.

"A seca teve um efeito adverso e você notaria que a maioria dos bebedouros nos parques ao redor do KAZA estão secando", disse Sikumba à Reuters nos bastidores da conferência.