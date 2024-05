Partido de centro israelense aumenta pressão sobre governo de Netanyahu

JERUSALÉM (Reuters) - O partido de centro do ministro de Guerra de Israel, Benny Gantz, propôs nesta quinta-feira um projeto de lei para dissolução do Parlamento, destacando o aumento da pressão sobre o governo de Benjamin Netanyahu mesmo que o primeiro-ministro tenha parlamentares suficiente para mantê-lo no cargo.

A medida surge na sequência de um ultimato emitido por Gantz este mês, exigindo que Netanyahu concordasse com um plano para a guerra de Gaza no dia seguinte, até 8 de junho.

Gantz juntou-se ao governo de Netanyahu pouco depois do ataque liderado pelo Hamas às comunidades do sul de Israel, em 7 de outubro do ano passado, que desencadeou a guerra em Gaza, mas as tensões aumentaram conforme a guerra se arrasta.