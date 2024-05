Presidentes da França e dos EUA terão reunião em 8 de junho

PARIS (Reuters) - O presidente francês, Emmanuel Macron, será o anfitrião de uma reunião com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e sua esposa, Jill, em 8 de junho, como parte da primeira visita de Estado de Biden à França, informou a presidência francesa nesta quinta-feira.

A reunião ocorrerá após a participação de Biden nas comemorações do 80º aniversário do desembarque na Normandia no Dia D, em 6 de junho.

Os dois presidentes discutirão seu apoio contínuo à Ucrânia, bem como formas de fortalecer a cooperação bilateral em questões econômicas, espaciais e nucleares, acrescentou a declaração da presidência francesa.