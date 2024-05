Rússia não será convidada para o 80º aniversário do Dia D, dizem diplomatas

PARIS (Reuters) - A Rússia não será convidada para os eventos que marcam o 80º aniversário dos desembarques do Dia D da Segunda Guerra Mundial na próxima semana devido à guerra na Ucrânia e ao desconforto de alguns aliados com a presença de Moscou, disseram duas fontes diplomáticas nesta quinta-feira.

Os organizadores haviam dito em abril que o presidente Vladimir Putin não seria convidado para os eventos na França, mas que alguns representantes russos seriam bem-vindos em reconhecimento ao sacrifício do país durante a guerra.

Mas as fontes disseram que nenhuma autoridade russa será convidada para as comemorações que contarão com a presença do presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy e do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.