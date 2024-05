Seca, calor extremo e apagões preocupam eleitores no México

Por Diego Oré e Carlos Carrillo

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - A seca persistente que afeta 30 dos 32 Estados do México não apenas agravou a falta de água, o calor intenso e os apagões, mas pode mudar a preferência daqueles que comparecerão às urnas no domingo para eleger um novo presidente, deputados, prefeitos e milhares de outros cargos públicos.

Embora a escassez de água seja um problema antigo no país e, especialmente, na populosa Cidade do México, os eleitores culpam o partido Morena pela crise hídrica que deixou as barragens que alimentam a cidade em níveis mínimos históricos e a poucos dias de um nível em que não poderão mais bombear água para a cidade de quase 10 milhões de habitantes.