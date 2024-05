UE concorda em abandonar tratado de investimento energético devido a preocupações climáticas

"Estou muito feliz e agradecerei a todos vocês ao redor da mesa por trabalharem duro com a equipe da Presidência belga para quebrar o impasse neste dossiê", disse a ministra de Energia belga, Tinne Van der Straeten.

Bruxelas propôs uma saída da UE do tratado no ano passado, depois do anúncio de planos individuais de saída de Estados-membros, incluindo Dinamarca, França, Alemanha, Luxemburgo, Polônia, Espanha e Países Baixos, com a maioria demonstrando preocupações relacionadas às mudanças climáticas.

O bloco argumentou que o tratado não está mais em linha com o acordo de Paris sobre as mudanças climáticas e com as ambições da UE em relação à transição energética.

O Parlamento Europeu aprovou a saída da UE no mês passado.