Apoio ao ANC cai, e África do Sul se encaminha para formação de coalizão

O mandatário, no fim, pode continuar sendo o líder do ANC e atual presidente, Cyril Ramaphosa. O resultado ruim, contudo, pode alimentar discussões sobre a sua liderança. A vice-secretária-geral do ANC, Nomvula Mokonyane, afirmou que o mandatário não vai renunciar.

“Ninguém vai renunciar... Coletivamente, todos nós estamos confiantes de que ele (Ramaphosa) continuará como presidente do ANC”, afirmou ela a repórteres no centro de resultados eleitorais.

O ANC venceu todas as eleições presidenciais sul-africanas desde o pleito histórico de 1994, que acabou com o domínio da minoria branca. Mas, na última década, os sul-africanos viram a economia estagnar, o desemprego e a pobreza subirem e a infraestrutura do país se deteriorar, causando quedas regulares de energia elétrica.

(Reportagem adicional de Bate Felix)