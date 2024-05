Argentina realiza exercícios navais com frota dos EUA conforme laços se estreitam com Milei

"Isso é para mostrar nossa amizade, nossa aliança e nossa parceria", disse Alexis Walker, comandante dos EUA, durante o exercício, que ocorreu a cerca de 300 quilômetros da costa da popular cidade turística de Mar del Plata.

O ministro da Defesa argentino, Luis Petri, descreveu a oportunidade de treinar ao lado das forças dos EUA como "transcendental" e elogiou as Forças Armadas dos EUA como as mais formidáveis do mundo.

"As relações estão muito, muito boas no momento, e estou muito feliz com o relacionamento", disse o embaixador dos EUA na Argentina, Marc Stanley, observando que o governo de Milei comprou recentemente jatos de combate F-16 fabricados nos EUA, enquanto estuda a compra de outras aeronaves militares.

Milei, um economista de direita, visitou os Estados Unidos várias vezes desde que assumiu o cargo em dezembro passado. Ele tem recebido um fluxo constante de autoridades norte-americanas graduadas na Argentina, prometendo laços mais estreitos e, ao mesmo tempo, criticando mais a China e a Rússia.