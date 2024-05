Ataques norte-americanos e britânicos deixam 16 mortos no Iêmen, diz TV houthi

"Os governos agressores dos EUA e do Reino Unido são responsáveis pelas consequências desses crimes contra o povo iemenita", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Nasser Kanaani, em um comunicado.

Os houthis, que controlam a capital e as áreas mais populosas do Iêmen, têm atacado a navegação internacional no Mar Vermelho desde novembro em solidariedade aos palestinos na guerra entre Israel e os militantes do Hamas, atraindo ataques de retaliação dos EUA e do Reino Unido desde fevereiro.

(Reportagem de Hatem Maher, Mohammed Ghobari e Clauda Tanios)