EUA e China discutem sobre Taiwan e presidente das Filipinas critica Pequim em cúpula de defesa da Ásia

Austin expressou preocupação com a atividade militar chinesa perto de Taiwan, inclusive após a eleição presidencial da ilha e a posse do presidente Lai Ching-te neste mês, disse o major-general da Força Aérea dos EUA, Patrick Ryder, em um comunicado.

"O secretário expressou sua preocupação com as recentes atividades provocativas do Exército de Libertação Popular em torno do Estreito de Taiwan e reiterou que a República Popular da China não deve usar a transição política de Taiwan -- parte de um processo democrático normal e rotineiro -- como pretexto para medidas coercitivas", disse Ryder após a reunião de 75 minutos.

Dong alertou Austin que os EUA não devem interferir nos assuntos da China com Taiwan, disse o porta-voz do Ministério da Defesa chinês, Wu Qian, a repórteres. A China reivindica a ilha democraticamente governada como parte de seu próprio território.

A abordagem dos EUA em relação a Taiwan viola os compromissos assumidos pelos Estados Unidos e envia o sinal errado às "forças separatistas" de Taiwan, disse o porta-voz citando Dong. Pequim chama o novo presidente, Lai, de "separatista".

Em um discurso de abertura na reunião, Marcos disse que as Filipinas e outros países do sudeste asiático tinham uma visão de "paz, estabilidade e prosperidade" no disputado Mar do Sul da China, mas que isso está sendo prejudicado por outros atores, embora ele não tenha citado a China.

"Ações ilegais, coercitivas, agressivas e enganosas continuam a violar nossa soberania, direitos soberanos e jurisdição", disse Marcos.