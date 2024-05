Apenas 1 em cada 10 republicanos diz ser menos provável votar em Trump, mostra pesquisa

Entre os eleitores independentes registrados, 25% afirmaram que a condenação de Trump torna menos provável o voto nele, contra 18% que disseram estar mais propensos a apoiá-lo e 56% que afirmam que a condenação não terá impacto na sua decisão.

O veredicto pode sacudir a corrida entre Trump, que foi presidente de 2017 a 2021, e o atual mandatário, o democrata Joe Biden, no dia 5 de novembro. As eleições presidenciais norte-americanas são normalmente decididas por margens estreitas e alguns Estados-chave. Assim, um pequeno número de eleitores deixando de apoiar um dos candidatos pode ter um grande impacto no resultado.

A corrida eleitoral entre Biden e Trump permanece acirrada, com 41% dos eleitores dizendo que votariam em Biden se a eleição fosse hoje, contra 39% dos que prefeririam Trump, de acordo com a pesquisa, que ouviu 2.556 adultos em todo os Estados Unidos.

A estreita liderança de Biden estava dentro da margem de erro de cerca de 2 pontos percentuais da pesquisa online para eleitores registrados, em linha com uma pesquisa Reuters/Ipsos do início do mês que mostrou Trump e Biden com 40% de apoio cada. Em ambas as pesquisas, cerca de um em cada cinco eleitores disse estar indeciso, inclinado a um candidato de outro partido ou que talvez não vote.

A eleição ainda está a mais de cinco meses de distância, o que significa que muita coisa pode mudar até 5 de novembro, e alguns estrategistas republicanos dizem acreditar que a notícia da condenação de Trump terá pouca influência na avaliação dos eleitores até lá.

Trump receberá sua sentença em 11 de julho, e a pesquisa mostrou que o eleitorado está dividido sobre se ele deve ir para a prisão por seus crimes, com 53% dos eleitores registrados dizendo que ele não deve ser preso por causa desse caso e 46% dizendo que ele deve cumprir pena.