Façam as pazes com a natureza ou arrisquem mais guerras, diz chefe da cúpula de biodiversidade da ONU

As mudanças climáticas, o desmatamento, a poluição e a destruição do habitat levaram a um declínio de 69% nas populações globais de animais selvagens desde 1970, de acordo com a organização sem fins lucrativos WWF.

A ministra do Meio Ambiente da Colômbia, Susana Muhamad, definiu suas prioridades como presidente da COP16, juntamente com um alerta se o mundo não reformar a governança global para resolver problemas como a crise climática.

"A situação atual na Palestina, onde a humanidade está observando como um povo do mundo está sendo esmagado militarmente, e não há nem mesmo a capacidade da ONU de fornecer ajuda humanitária", disse Muhamad durante um discurso para o Atlantic Council, em Washington.

"Essa situação é o que poderíamos esperar em uma falta de governança e em um mundo caótico por causa da crise climática", acrescentou.

Muhamad disse que a "guerra suicida contra a natureza" está causando o aumento dos conflitos, mas não entrou em detalhes sobre a conexão.

As instituições multilaterais não estão equipadas para lidar com desafios sem precedentes, como a mudança climática, e precisam ser reformuladas ou correm o risco de o mundo cair no domínio dos mais fortes por meio da violência, disse Muhamad.