Facebook diz que está atraindo o maior número de jovens adultos em 3 anos

O crescimento reflete os esforços da empresa para retomar a atenção dos jovens adultos, que têm migrado para o aplicativo de vídeos curtos TikTok, cuja dona é a ByteDance, da China.

A Meta registrou “cinco trimestres de crescimento saudável no uso de aplicativos” entre jovens adultos, afirmou um porta-voz da empresa.

Fundado em um edifício-dormitório da Universidade de Harvard em 2004, o Facebook espalhou-se rapidamente pelos campi das universidades norte-americanas e tornou-se uma plataforma de comunicação em massa para toda uma geração de usuários.

O aplicativo juntou 50 milhões de usuários nos primeiros três anos de existência e agora possui 3,2 bilhões de usuários em todo o mundo.

Com o tempo, no entanto, ele foi se tornando menos atrativo para jovens, que geram modismos e são considerados cruciais para os anunciantes responsáveis pela maior parte das vendas da Meta.

Apenas cerca de um terço dos adolescentes norte-americanos afirma usar o Facebook, de acordo com uma pesquisa feita no ano passado pelo instituto Pew, uma grande queda em comparação com sondagens que o grupo realizou em 2014 e 2015.